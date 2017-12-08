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16:47, 8 декабря 2017 281
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Жителю Спасского района назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Жителю Спасского района назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Жителю Спасского района назначили исправительные работы за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина должен был платить 1/3 часть своего заработка на содержание своих несовершеннолетних детей. Добровольно он этого не делал, поэтому взыскатель отправил заявление судебным приставам.

Ему назначили 60 часов обязательных работ, однако это не повлияло на родителя.

Сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.

Подсудимого приговорили к восьми месяцам исправительных работ.


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