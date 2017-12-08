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10:17, 8 декабря 2017 118

За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

За сутки «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог

С 7 по 8 декабря «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысяч километров дорог. Работу выполняли специальные снегоочистительные машины.

«Основным видом очистки дорог стала патрульная снегоочистка, которая производится периодическими проходами плужных и плужно-щеточных снегоочистителей по закрепленному участку в течение всей метели и снегопада. Патрульная снегоочистка производится одиночными снегоочистителями или отрядом плужно-щеточных снегоочистителей, движущихся уступом с перемещением снега от оси дороги к обочине. Круглосуточно на федеральных, региональных и межмуниципальных автодорогах работали 140 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 2258,7 тоннами пескосоляной смеси», — рассказали дорожники.

По их словам, основными единицами техники зимой являются автогрейдеры, роторы, погрузчики и комбинированные дорожные машины, которые очищают дороги и посыпают их пескосоляной смесью. Летом эта техника моет асфальтовое покрытие.

В «Рязаньавтодоре» отметили, что особое внимание уделили очистке от снега дорожного покрытия, барьерного ограждения, очистке от снега и мусора автопавильонов и площадок отдыха. Рабочие убрали снежные валы на обочинах и у бордюрного ограждения.

На снегозаносимых участках дорог установили снегозащитные щиты. Во всех ДРСУ организовали круглосуточное дежурство специализированной техники, патрульная очистка ведется ежедневно.

Диспетчерская служба АО «Рязаньавтодор» работает в круглосуточном режиме. Телефон для связи 44-32-75.


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