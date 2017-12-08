В «Юнармию» вступят еще более двухсот рязанских школьников

В субботу, 9 декабря, более двухсот рязанских школьников вступят во всероссийское движение «Юнармия». Церемония пройдет в училище ВДВ в День Героев Отечества.
«Мы возникли на фоне патриотического подъема населения и наша цель не больше милитаризовать молодежь, а сделать из них патриотов своей страны, культуры и истории — рассказал на брифинге в пятницу, 8 декабря, глава регионального отделения «Юнармии» генерал-майор Михаил Невдах.
По его словам, сейчас в региональном отделении состоит более двух тысяч школьников. К 23 февраля организаторы планируют закончить формирование отрядов «Юнармии» в тех школах, где их еще нет.
Напомним, всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создали в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Его цель — возрождение традиций детских и молодежных патриотических организаций.