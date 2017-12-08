С пятницы, 8 декабря, в Рязанской области открыли горячую линию по работе такси. Об этом сообщила
Консультации можно получить с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу с 10:00 до 16:00 часов.
Номера телефонов горячих линий Роспотребнадзора — 8-800-100-22-62; консультационного центра для потребителей ФБУЗ — 8-800-200-10-62, а также территориальных отделов управления:
- в Скопине — 8 (49156) 2-24-30;
- в Старожилове — 8 (49151) 2-23-57;
- в Касимове — 8 (49131) 4-45-62;
- в Шилове — 8 (49136) 2-27-53;
- в Сасове — 8 (49133) 2-36-63;
- в Ряжске — 8 (49132) 2-62-70.
Работа линии продолжится до 22 декабря.