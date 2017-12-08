Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:41, 8 декабря 2017 588
 0    0

В Рязанской области открыли горячую линию по работе такси

В Рязанской области открыли горячую линию по работе такси

С пятницы, 8 декабря, в Рязанской области открыли горячую линию по работе такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Консультации можно получить с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу с 10:00 до 16:00 часов.

Номера телефонов горячих линий Роспотребнадзора — 8-800-100-22-62; консультационного центра для потребителей ФБУЗ — 8-800-200-10-62, а также территориальных отделов управления:

  • в Скопине — 8 (49156) 2-24-30;
  • в Старожилове — 8 (49151) 2-23-57;
  • в Касимове — 8 (49131) 4-45-62;
  • в Шилове — 8 (49136) 2-27-53;
  • в Сасове — 8 (49133) 2-36-63;
  • в Ряжске — 8 (49132) 2-62-70.

Работа линии продолжится до 22 декабря.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:59, 8 декабря 2017
Предполагаемого убийцу бывшей жены и троих детей из Искры признали невменяемым
9:54, 8 декабря 2017
На пожаре в Рязанской области пострадала пенсионерка
9:41, 8 декабря 2017
В Рязанской области открыли горячую линию по работе такси
9:31, 8 декабря 2017
Курс биткоина превысил 18 тысяч долларов
9:07, 8 декабря 2017
Пропавшего два года назад мужчину продолжают искать в Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

В отличие от банковских кредитов, микрозаем — почти безотказная и оперативная услуга. Однако при этом в банке процентные ставки значительно ниже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 85 748
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 437
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 364
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 37 258
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 36 772
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум