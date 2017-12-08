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19:20, 8 декабря 2017 145
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В Рязани вынесли приговор «черному риэлтору»

В Рязани вынесли приговор «черному риэлтору»

Советский районный суд вынес приговор рязанке за мошенничество с квартирами. Она дважды присвоила чужую недвижимость обманным путем, сообщил сайт Советского суда.

Суд установил, что в 2011—2012 годах работавшая риэлтором женщина незаконно завладела квартирами социально незащищенных граждан. У нее были сообщницы, одна из которых уже отбывает наказание по другому делу.

В результате действий преступной группы оказались похищены более трех миллионов рублей.

На заседании подсудимая виновной себя признала полностью.

Ей четыре года и месяц в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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