В Рязани вынесли приговор «черному риэлтору»

Советский районный суд вынес приговор рязанке за мошенничество с квартирами. Она дважды присвоила чужую недвижимость обманным путем, сообщил
Суд установил, что в 2011—2012 годах работавшая риэлтором женщина незаконно завладела квартирами социально незащищенных граждан. У нее были сообщницы, одна из которых уже отбывает наказание по другому делу.
В результате действий преступной группы оказались похищены более трех миллионов рублей.
На заседании подсудимая виновной себя признала полностью.
Ей четыре года и месяц в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.