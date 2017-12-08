В Касимове «четырнадцатая» сбила пешехода. Об этом сообщили на
ДТП произошло в четверг, 7 декабря. 24-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил перебегающую вне перехода женщину.
Пострадавшую госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Касимове «четырнадцатая» сбила пешехода. Об этом сообщили на
ДТП произошло в четверг, 7 декабря. 24-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, сбил перебегающую вне перехода женщину.
Пострадавшую госпитализировали.
© RZN.info
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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.