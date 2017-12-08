Рязанцев призвали не дарить «живой символ» Нового года

Рязанцев призвали не дарить щенков и собак на Новый год. Запись об этом появилась в сообществе «ВКонтакте» «
«2018 — год собаки. Каждые 12 лет десятки тысяч ненужных щенков — новогодних подарков — заканчивают свою жизнь на помойке. Собаку должен выбирать только хозяин!» — отмечают авторы поста.
Многие пользователи согласились с призывом в комментариях. «Лучше покормите бездомного „символа года“, купите ему вкусный обед или ужин, „накройте стол“ у ближайшей помойки, погладьте его и пожмите лапу… А дома, в кругу семьи, просто возьмите бокал шампанского и выпейте за его здоровье или за то, чтобы он нашел поскорее новый дом», — прокомментировали в группе рязанцы.