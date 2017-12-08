Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:47, 8 декабря 2017 441
 0    0

Рязанцев призвали не дарить «живой символ» Нового года

Рязанцев призвали не дарить «живой символ» Нового года

Рязанцев призвали не дарить щенков и собак на Новый год. Запись об этом появилась в сообществе «ВКонтакте» «Лушие друзья» в пятницу, 8 декабря.

«2018 — год собаки. Каждые 12 лет десятки тысяч ненужных щенков — новогодних подарков — заканчивают свою жизнь на помойке. Собаку должен выбирать только хозяин!» — отмечают авторы поста.

Многие пользователи согласились с призывом в комментариях. «Лучше покормите бездомного „символа года“, купите ему вкусный обед или ужин, „накройте стол“ у ближайшей помойки, погладьте его и пожмите лапу… А дома, в кругу семьи, просто возьмите бокал шампанского и выпейте за его здоровье или за то, чтобы он нашел поскорее новый дом», — прокомментировали в группе рязанцы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:47, 8 декабря 2017
Рязанцев призвали не дарить «живой символ» Нового года
18:50, 8 декабря 2017
В Касимове открыли парк культуры и отдыха
17:59, 8 декабря 2017
В Рязани завершили установку новогодних елок. Фото
17:32, 8 декабря 2017
В Тамбовской области закрыли все детдома 1
17:25, 8 декабря 2017
В Рязани пожарных вызвали из-за подгоревшей еды
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 85 935
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 528
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 435
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 37 821
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 36 846
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум