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15:50, 8 декабря 2017 259
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Рязанцам предложили сдать кровь перед праздниками

Рязанцам предложили сдать кровь перед праздниками

Рязанская областная станция переливания крови пригласила доноров сдать кровь в предновогодние и праздничные дни. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

«Правила сдачи крови и ее компонентов прежние, — пояснила заместитель главного врача Маргарита Матушкина, — донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование и массой тела не менее 50 кг.

«Накануне вечером не нужно кушать жирного, жареного, в том числе молока, масла, сметаны, сыра, колбасы, семечек, орехов. За 2 дня до сдачи крови исключить спиртные напитки. С утра можно обойтись легким завтраком», — уточнила Матушкина.

Напомним, записаться на сдачу крови можно ежедневно с 8:00 до 12:30, кроме выходных дней. Всех желающих стать донорами ждут на станции переливания по адресу: улица Спортивная, дом №7. Информацию можно уточнить по телефону: (4912) 44-17-74.


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