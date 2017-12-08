Рязанцам предложили сдать кровь перед праздниками

Рязанская областная станция переливания крови пригласила доноров сдать кровь в предновогодние и праздничные дни. Об этом сообщили на
«Правила сдачи крови и ее компонентов прежние, — пояснила заместитель главного врача Маргарита Матушкина, — донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование и массой тела не менее 50 кг.
«Накануне вечером не нужно кушать жирного, жареного, в том числе молока, масла, сметаны, сыра, колбасы, семечек, орехов. За 2 дня до сдачи крови исключить спиртные напитки. С утра можно обойтись легким завтраком», — уточнила Матушкина.
Напомним, записаться на сдачу крови можно ежедневно с 8:00 до 12:30, кроме выходных дней. Всех желающих стать донорами ждут на станции переливания по адресу: улица Спортивная, дом №7. Информацию можно уточнить по телефону: (4912) 44-17-74.