«Разогрели ледовую арену». Павел Воля оценил рязанскую публику

В четверг, 7 декабря, в ДС «Олимпийском» прошел «Большой Stand Up» Павла Воли.
Артист попросил гостей не снимать и не фотографировать, однако в соцсетях появились видео с его выступления.
«Зажег этот холодный зал, растопил весь лед, однозначно! Я смеялась до боли в ребрах, до нехватки воздуха, до боли в скулах, и полностью потекшего макияжа», — отметила рязанка в своем
«Ребята, дорогие, славный город Рязань, я вам аплодирую, гигантское вам спасибо за этот концерт. Это большая честь для меня выступать в вашем городе. Помните, что Stand Up в моем исполнении — это ваши мысли, до которых просто чуть-чуть раньше додумался я», — отметил юморист в завершение своего концерта.
Воля также прокомментировал свое выступление в Рязани в
Фото и видео Instagram
Рязань, спасибо. Разогрели ледовую арену. Завтра - Алматы, послезавтра - Астана. Увидимся. Ррррррррр. pic.twitter.com/qW56LmYYc0— Павел Воля (@RealVolya) 7 декабря 2017 г.