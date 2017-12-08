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13:45, 8 декабря 2017 935
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«Разогрели ледовую арену». Павел Воля оценил рязанскую публику

«Разогрели ледовую арену». Павел Воля оценил рязанскую публику

В четверг, 7 декабря, в ДС «Олимпийском» прошел «Большой Stand Up» Павла Воли.

Артист попросил гостей не снимать и не фотографировать, однако в соцсетях появились видео с его выступления.

«Зажег этот холодный зал, растопил весь лед, однозначно! Я смеялась до боли в ребрах, до нехватки воздуха, до боли в скулах, и полностью потекшего макияжа», — отметила рязанка в своем Instagram.

«Ребята, дорогие, славный город Рязань, я вам аплодирую, гигантское вам спасибо за этот концерт. Это большая честь для меня выступать в вашем городе. Помните, что Stand Up в моем исполнении — это ваши мысли, до которых просто чуть-чуть раньше додумался я», — отметил юморист в завершение своего концерта.

Воля также прокомментировал свое выступление в Рязани в твиттере: «Рязань, спасибо. Разогрели ледовую арену. Увидимся. Ррррррррр».

Фото и видео Instagram


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