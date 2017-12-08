Прокуроры проверили условия жизни рязанских заключенных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Исправительную колонию №2 посетил прокурор области Олег Черныш. В СИЗО-2 прием по личным вопросам провел его заместитель Виктор Эпп, а больницу для осужденных посетил прокурор по надзору за соблюдением законов Виктор Жук.
Пресс-служба УФСИН отмечает, что прокуроры уделили особое внимание условиям содержания, труда и медицинского обеспечения заключенных.
«Жалоб и заявлений от заключенных не поступило, фактов нарушения законности не выявлено», — говорится в сообщении.
Фото УФСИН