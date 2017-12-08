Предполагаемого убийцу бывшей жены и троих детей из Искры признали невменяемым

Подозреваемого в убийстве бывшей жены и троих детей жителя поселка Искра признали невменяемым. О результатах экспертизы сообщила
«Результаты экспертизы показали, что мужчина страдает психическим расстройством и запрещенное уголовным законом деяние совершил в состоянии невменяемости», — говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело по пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ направили в суд для решения вопроса о принудительном лечении обвиняемого.
Напомним, мужчину обвиняют
Сначала задержанного