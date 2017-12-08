Киоск по продаже проездных билетов на остановке у «Барса» переехал. С 9 декабря пополнить транспортные карты «УмКа» можно будет в павильоне над пешеходным подземным переходом.
Работа остальных киосков по продаже проездных билетов осталась без изменений. Рязанцы могут пополнить баланс «УмКа"-носителей по следующим адресам:
- Московское шоссе, дом №6 (киоск в павильоне над подземным переходом);
- улица Полетаева, дом №34 (киоск на остановке);
- улица Грибоедова, дом №50-а (киоск);
- улица Новоселов, дом №33-г (киоск на остановке);
- Касимовское шоссе, дом №30, корпус 3 (киоск на остановке);
- улица Октябрьская, дом №64 (киоск на остановке);
- улица Интернациональная, дом №3-а, корпус 1 (киоск на остановке);
- улица Маяковского, дом №72 (киоск на остановке).
Киоски по продаже проездных билетов, расположенные на улицах Советской армии, дом №9 (киоск на остановке), Новой, дом №63 (киоск на остановке), Интернациональной, дом №16 (киоск на остановке) работают только с 23-го по 5-ое число включительно.
Напомним, что с 1 декабря УмКа-карты, брелоки и браслеты можно