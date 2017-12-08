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12:04, 8 декабря 2017 1 181
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Полиция попросила откликнуться очевидцев двух аварий

Полиция попросила откликнуться очевидцев двух аварий

Полиция объявила, что разыскивает очевидцев двух ДТП в Рязани, одно из которых привело к гибели человека. Об этом сообщил сайт УМВД.

12 октября 2017 года примерно в 9:35 на регулируемом перекрестке Ряжского шоссе и трассы М-5 столкнулись Kia Rio и автомобиль скорой помощи. От удара «скорую» отбросило на Nissan Murano.

В результате 65-летняя пассажирка «скорой» получила травмы. Ее госпитализировали, однако через три дня она скончалась в больнице.

27 октября 2017 года примерно в 21:15 в Рязани водитель Ford Fiesta, проезжая через Южный промузел по улице Сысоевской, потерял управление и врезался в дерево.

22-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, ее госпитализировали.

Очевидцев происшествий полиция просит сообщать по телефону 29-95-89 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 212.


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