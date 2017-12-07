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15:46, 7 декабря 2017 212
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В Шиловском районе автоинспекторы проверили на нарушения 24 автобуса

В Шиловском районе автоинспекторы проверили на нарушения 24 автобуса

Фото: УМВД по Рязанской области

В Шиловском районе прошла операция «Автобус», которую провели автоинспекторы совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Проверку провели в среду, 6 декабря. Сотрудники ГИБДД осмотрели 49 автомобилей, а также привлекли к ответственности 10 водителей транспортных средств.

Основными нарушениями стали неработающий тахограф, нарушение режима труда и отдыха, неисправности транспортных средств.

На одном из рейсовых «ПАЗиков» инспекторы нашли люфт в системе рулевого управления. Также выяснилось, что транспортное средство не прошло техосмотр, а также отсутствует страховка.

Отмечается, что проверки проводятся регулярно.

Водителям порекомендовали строго следить за техническим состоянием автомобиля, проводить своеременное техобслуживание и ремонт.

Также автоинспекторы подчеркнули, что необходимо быть внимательными в непогоду, соблюдать безопасную дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.


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