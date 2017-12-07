В Шиловском районе автоинспекторы проверили на нарушения 24 автобуса

В Шиловском районе прошла операция «Автобус», которую провели автоинспекторы совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции. Об этом сообщила
Проверку провели в среду, 6 декабря. Сотрудники ГИБДД осмотрели 49 автомобилей, а также привлекли к ответственности 10 водителей транспортных средств.
Основными нарушениями стали неработающий тахограф, нарушение режима труда и отдыха, неисправности транспортных средств.
На одном из рейсовых «ПАЗиков» инспекторы нашли люфт в системе рулевого управления. Также выяснилось, что транспортное средство не прошло техосмотр, а также отсутствует страховка.
Отмечается, что проверки проводятся регулярно.
Водителям порекомендовали строго следить за техническим состоянием автомобиля, проводить своеременное техобслуживание и ремонт.
Также автоинспекторы подчеркнули, что необходимо быть внимательными в непогоду, соблюдать безопасную дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.