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15:45, 7 декабря 2017 340
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В Рязани пьяный полицейский сообщил о бомбе в ресторане

В Рязани пьяный полицейский сообщил о бомбе в ресторане

В Рязани пьяный полицейский позвонил в экстренную службу и заявил, что в ресторане заложена бомба. Инцидент произошел в сентябре 2017 года, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Установлено, что в состоянии опьянения правоохранитель позвонил по номеру 112 с личного мобильного телефона. Он хотел остановить работу заведения.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. В суде он полностью признал свою вину.

Бывшего полицейского признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в сто тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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