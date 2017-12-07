В Рязани пьяный полицейский сообщил о бомбе в ресторане

В Рязани пьяный полицейский позвонил в экстренную службу и заявил, что в ресторане заложена бомба. Инцидент произошел в сентябре 2017 года, сообщила
Установлено, что в состоянии опьянения правоохранитель позвонил по номеру 112 с личного мобильного телефона. Он хотел остановить работу заведения.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. В суде он полностью признал свою вину.
Бывшего полицейского признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в сто тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.