В аварии с маршруткой в центре Рязани никто не пострадал

При столкновении маршрутного такси и Toyota Camry в центре Рязани никто не пострадал. В маршрутке ехали 18 пассажиров.
Маршрутка №47
Ранее ДТП
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При столкновении маршрутного такси и Toyota Camry в центре Рязани никто не пострадал. В маршрутке ехали 18 пассажиров.
Маршрутка №47
Ранее ДТП
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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.