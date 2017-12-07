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11:30, 7 декабря 2017 154
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Жители соседней области в Александро-Невском районе похитили корову

Жители соседней области в Александро-Невском районе похитили корову

В Александро-Невском районе Рязанской области похитили корову. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

41-летняя жительница рабочего поселка обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее усадьбы похитили корову. Вскоре злоумышленники вернулись на место преступления, чтобы совершить повторную кражу. Увидев сотрудников полиции, дежуривших неподалеку, они бросили корову и автомобиль и скрылись бегом.

Оказалось, что к хищениям причастны два родственника из соседнего региона.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, им грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемых взяли под стражу.


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