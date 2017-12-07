Жители соседней области в Александро-Невском районе похитили корову

В Александро-Невском районе Рязанской области похитили корову. Об этом сообщили на
41-летняя жительница рабочего поселка обратилась в полицию с заявлением о том, что из ее усадьбы похитили корову. Вскоре злоумышленники вернулись на место преступления, чтобы совершить повторную кражу. Увидев сотрудников полиции, дежуривших неподалеку, они бросили корову и автомобиль и скрылись бегом.
Оказалось, что к хищениям причастны два родственника из соседнего региона.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, им грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемых взяли под стражу.