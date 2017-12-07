РЖД ускорит несколько электричек, соединяющих Рязань и Москву

Пресс-служба Московской железной дороги сообщила о новом графике движения поездов, который будет действовать в течение всего года. С 10 декабря увеличится количество некоторых электричек, а также появятся новые маршруты.
Ускорятся семь межобластных «экспрессов» Горьковского и Казанского направлений: четыре между Москвой и Владимиром и три — между Москвой и Рязанью.
«Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном