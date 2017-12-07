Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:06, 7 декабря 2017 374
 0    0

РЖД ускорит несколько электричек, соединяющих Рязань и Москву

РЖД ускорит несколько электричек, соединяющих Рязань и Москву

Пресс-служба Московской железной дороги сообщила о новом графике движения поездов, который будет действовать в течение всего года. С 10 декабря увеличится количество некоторых электричек, а также появятся новые маршруты.

Ускорятся семь межобластных «экспрессов» Горьковского и Казанского направлений: четыре между Москвой и Владимиром и три — между Москвой и Рязанью.

«Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО „РЖД“ в разделе „Пассажирам“», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
14:06, 7 декабря 2017
РЖД ускорит несколько электричек, соединяющих Рязань и Москву
10:27, 7 декабря 2017
В Скопине отремонтировали железобетонный мост
20:07, 6 декабря 2017
Российские поезда пойдут в обход Украины
19:14, 6 декабря 2017
Рядом с роддомом в Песочне временно перекроют движение
18:21, 6 декабря 2017
В двух районах Рязани два дня подряд будут отключать свет. Адреса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 85 498
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 315
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 42 137
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 661
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
13:25, 2 декабря 2017 36 512
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Форум