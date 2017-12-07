Рязанский «Ростелеком» вывел юных фигуристов на «Звездную дорожку» с тренером Авербуха

Во вторник, 5 декабря, «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России провели первый в Рязани мастер-класс для юных фигуристов «Звездная дорожка». Профессиональными секретами со спортсменами поделился заслуженный тренер СССР и России Виктор Кудрявцев. В настоящее время он является тренером-консультантом сборной России по фигурному катанию, в том числе работает с Ильей Авербухом.
В мероприятии, которое прошло в ДС «Олимпийский», участвовали 20 воспитанников детско-юношеской школы Дворца спорта в возрасте от 9 до 13 лет.
«Уверен, что юные фигуристы получили бесценный опыт от общения с мастером, который воспитал не одно поколение российских чемпионов и сам неоднократно побеждал на „ледовой арене“. „Ростелеком“ понимает, как много может дать юным спортсменам общение с именитыми мастерами и потому уже семь лет реализует проект „Звездная дорожка“. Он помог сотням детей по всей стране перенять знания и опыт у профессионалов и ощутить уверенность в собственных силах», — заявил директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Русских.
«В России очень много талантливых детей. Нужно только грамотно развивать их способности, создать условия для занятий и обеспечить систему подготовки. Тогда можно добиться серьезного результата», — отметил Кудрявцев.
Проект «Звездная дорожка» стартовал в 2011 году в Саранске. По итогам мастер-классов в регионах России самые способные воспитанники школ фигурного катания попадут на итоговый мастер-класс «Звездной дорожки» в Санкт-Петербурге.