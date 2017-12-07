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11:51, 7 декабря 2017 423

Рязанский приборный завод победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Рязанский приборный завод победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Продукция АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) — индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный ИГД-03 diathera — получила звание лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

Дипломантами конкурса стали сварочный аппарат постоянного тока «ФОРСАЖ-315М» и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-02 diathera производства АО «ГРПЗ».

Диплом лауреата получил также магнитотерапевтический комплекс КАП-МТ/2 «МУЛЬТИМАГ», который выпускает «Касимовский приборный завод» — филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод».

Также по решению рязанской региональной комиссии генерального директора АО «ГРПЗ» Павела Будагова наградили почетным знаком «За достижения в области качества». Эта награда вручается руководителям предприятий и организаций, чья продукция получила наивысшее количество баллов.

АО «ГРПЗ» выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения, при производстве которой используются прогрессивные технологические и производственные возможности завода, конструкторский опыт и кадровый потенциал. Готовые изделия проходят проверку на прочность при климатических и механических испытаниях. Государственный Рязанский приборный завод входит в число ведущих российских производителей сварочного и медицинского оборудования. Предприятие ежегодно принимает участие во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», а продукция производства АО «ГРПЗ» всегда получает высокую оценку конкурсного жюри.

«Мы прилагаем немало усилий для того, чтобы продукция АО „ГРПЗ“ соответствовала самым современным требованиям. Высокое качество нашей продукции является необходимым условием достижения устойчивого доверия потребителей и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Это позволяет предприятию динамично развиваться и сохранять лидирующие позиции в радиоэлектронике», — отметил гендиректор предприятия Павел Будагов.

Награды представителям завода министр экономического развития и промышленности Рязанской области Светлана Горячкина вручила на XVIII областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.


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