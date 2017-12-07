Рязанцу грозит пожизненный срок за распространение «синтетики»

У рязанца нашли полкилограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщила
Запрещенные вещества злоумышленник собирался распространить в Рязани. Оперативники задержали 32-летнего мужчину из соседнего государства, который в последнее время проживал в Рязанской области.
Во время обысков обнаружили три полиэтиленовых свертка с порошками разного цвета. Экспертиза установила, что свертках незаконно хранилось более 504 граммов «синтетики».
Полиция выяснила, что мужчина «не раз планировал разобрать эту крупную партию наркотиков по небольшим самодельным контейнерам» и распространить их в Рязани через интернет и тайники-«закладки».
Для этого злоумышленник приготовил респираторы и электронные весы.
Также в квартире мужчины нашли сумму наличных денег, которую он, предположительно, получил в качестве аванса за будущую деятельность.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети интернет в крупном размере). Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.
Подозреваемого взяли под стражу.