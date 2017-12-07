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9:48, 7 декабря 2017 243
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Рязанцам предложили проверить знания по истории Отечества

Рязанцам предложили проверить знания по истории Отечества

Рязанцам предложили проверить свои знания по истории Отечества. В субботу, 9 декабря, в городе пройдет тест, который смогут написать все желающие.

В акции, проходящей в третий раз, поучаствуют все регионы России, а также еще около 40 стран, сообщили организаторы.

Главной площадкой проведения теста в Рязани станет Институт развития образования, находящийся по адресу улица Урицкого, дом №2-а. Адреса остальных площадок можно узнать на сайте. Начало тестирования в 11:00.

За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды вплоть до современных событий. Задания теста составят ученые Московского государственного университета имени Ломоносова.

Дополнительную информацию о тестировании можно получить по телефону +7 (906) 540-26-58.


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