Рязанцам предложили проверить знания по истории Отечества

Рязанцам предложили проверить свои знания по истории Отечества. В субботу, 9 декабря, в городе пройдет тест, который смогут написать все желающие.
В акции, проходящей в третий раз, поучаствуют все регионы России, а также еще около 40 стран, сообщили организаторы.
Главной площадкой проведения теста в Рязани станет Институт развития образования, находящийся по адресу улица Урицкого, дом №2-а. Адреса остальных площадок можно узнать на
За 40 минут участникам предложат ответить на 40 вопросов, в которых будут отражены все исторические периоды вплоть до современных событий. Задания теста составят ученые Московского государственного университета имени Ломоносова.
Дополнительную информацию о тестировании можно получить по телефону