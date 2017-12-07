Операция «Елочка». В Рязанской области начались поиски «черных лесорубов»

В Рязанской области начались рейды по охране хвойных деревьев от рубки, которые проводятся ежегодно с целью пресечь нарушения лесного законодательства. Об этом сообщается на
Отмечается, что незаконная рубка грозит штрафом от трех до четырх тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
За рубку с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники грозит штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и техники.
«Рейды проводятся совместно с органами внутренних дел, привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушение лесного законодательства, оперативно направляются в органы внутренних дел и прокуратуры материалы о выявленных нарушениях, проверяется законность перевозимых деревьев в предпраздничный и праздничные периоды (
Для поисков «черных лесорубов» кроме экипажей лесников и полицейских используют фотоловушки и системы видеомониторинга лесов, а также квадрокоптеры.