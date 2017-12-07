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12:46, 7 декабря 2017 186
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Операция «Елочка». В Рязанской области начались поиски «черных лесорубов»

Операция «Елочка». В Рязанской области начались поиски «черных лесорубов»

В Рязанской области начались рейды по охране хвойных деревьев от рубки, которые проводятся ежегодно с целью пресечь нарушения лесного законодательства. Об этом сообщается на сайте регионального минприроды.

Отмечается, что незаконная рубка грозит штрафом от трех до четырх тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

За рубку с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники грозит штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции и техники.

«Рейды проводятся совместно с органами внутренних дел, привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушение лесного законодательства, оперативно направляются в органы внутренних дел и прокуратуры материалы о выявленных нарушениях, проверяется законность перевозимых деревьев в предпраздничный и праздничные периоды (с 18.12.2017 г. по 13.01.2018 г.)», — говорится в сообщении ведомства.

Для поисков «черных лесорубов» кроме экипажей лесников и полицейских используют фотоловушки и системы видеомониторинга лесов, а также квадрокоптеры.


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