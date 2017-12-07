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13:09, 7 декабря 2017 73
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Очень плохие мамочки 2» и российская драма «Жги!»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Очень плохие мамочки 2» и российская драма «Жги!»

Неделя богата новинками кино на любой вкус, так что рязанцам не составит труда выбрать фильм для похода в кино.

Одна из самых кассовых американских комедий прошлого года получила продолжение — на этой неделе в российский прокат выходит фильм «Очень плохие мамочки 2». Российская премьера недели — драматический фильм Кирилла Плетнева «Жги!», представленный в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Также на этой неделе выходит биографический фильм «За пропастью во ржи» о знаменитом писателе Джероме Сэлинджере, триллер «Счастливого дня смерти», приключенческий фильм «Эспен в королевстве троллей» и другие новинки.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

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