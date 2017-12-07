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9:01, 7 декабря 2017 599
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МЧС вновь предупредило рязанцев о снегопаде

МЧС вновь предупредило рязанцев о снегопаде

Днем в четверг, 7 декабря, ожидается сильный снег. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рязанцам напомнили, что в непогоду нужно соблюдать правила безопасности.

«Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Будьте предельно внимательны за рулем. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара», — говорится в сообщении ведомства.


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