Из-за аварии с маршруткой в центре Рязани образовалась крупная пробка. Фото

Из-за аварии с маршруткой и Toyota Camry в центре Рязани образовалась крупная пробка. ДТП
По словам водителя маршрутки №47, он двигался по Первомайскому проспекту и проехала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. Водитель на Toyota ехал на «зеленый» со стороны улицы Сенной.
Троллейбус не смог обогнуть машины и застрял на площади Ленина.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии в центре города образовалась крупная пробка. Скорость потока составляет не более 7 километров в час.
Официальных комментариев о происшествии пока нет.