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11:29, 7 декабря 2017 171
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Игорь Морозов прокомментировал решение МОК об отстранении от олимпиады 3

Игорь Морозов прокомментировал решение МОК об отстранении от олимпиады

Член международного комитета Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов прокомментировал решение МОК об отстранении от олимпиады. По его словам, решение Международного олимпийского комитета нанесло удар по имиджу России в спорте, передает «РИА Новости».

«России объявлена гибридная война в политике, экономике, сейчас был нанесен удар по имиджу РФ в спорте», — сказал Морозов.

По его мнению, российские спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях без флага, гимна и атрибутики сборной страны.

Также сенатор добавил, что «это очередной удар по России в преддверии предстоящих президентских выборов».

По его мнению, отдельные спортсмены могут принять решение ехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным флагом, «но это вряд ли вызовет большой интерес у болельщиков».

Напомним, сборную России отстранили от зимней Олимпиады-2018 в корейском Пхенчане. Владимир Путин заявил, что не собирается препятствовать спортсменам российской сборной участвовать в Олимпиаде.


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