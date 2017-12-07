Член международного комитета Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов прокомментировал решение МОК об отстранении от олимпиады. По его словам, решение Международного олимпийского комитета нанесло удар по имиджу России в спорте, передает «
«России объявлена гибридная война в политике, экономике, сейчас был нанесен удар по имиджу РФ в спорте», — сказал Морозов.
По его мнению, российские спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях без флага, гимна и атрибутики сборной страны.
Также сенатор добавил, что «это очередной удар по России в преддверии предстоящих президентских выборов».
По его мнению, отдельные спортсмены могут принять решение ехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным флагом, «но это вряд ли вызовет большой интерес у болельщиков».
Напомним, сборную России