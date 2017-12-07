Эксперты подсчитали стоимость рязанского новогоднего стола. Данные распространил Росстат в четверг, 7 декабря. Исследователи рассчитали цену набора товаров для праздника в расчете на семью из четырех человек.
Рязанская область заняла 72 место из 85 регионов России. Стоимость стола за год повысилась на 6,8% и составила 5 365 рублей. В него вошли салаты, мясные продукты, рыба, сыр, напитки, алкоголь, овощи и фрукты.
Стоимость рязанского салата «Оливье» составила 246 рублей, «Селедки под шубой» — 138.