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16:16, 7 декабря 2017 105
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Эксперты подсчитали стоимость рязанского новогоднего стола

Эксперты подсчитали стоимость рязанского новогоднего стола

Эксперты подсчитали стоимость рязанского новогоднего стола. Данные распространил Росстат в четверг, 7 декабря. Исследователи рассчитали цену набора товаров для праздника в расчете на семью из четырех человек.

Рязанская область заняла 72 место из 85 регионов России. Стоимость стола за год повысилась на 6,8% и составила 5 365 рублей. В него вошли салаты, мясные продукты, рыба, сыр, напитки, алкоголь, овощи и фрукты.

Стоимость рязанского салата «Оливье» составила 246 рублей, «Селедки под шубой» — 138.


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