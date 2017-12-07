«Дешевая рабочая сила». Рязанский прокурор предложил наладить бизнес за счет работы заключенных

Областной прокурор Олег Черныш предложил предпринимателям наладить бизнес за счет работы заключенных. Такое мнение он высказал на межведомственном совещании, которое прошло в библиотеке имени Горького в четверг, 7 декабря.
«Ведь дешевая рабочая сила, а то сидят там ничего не делают. А предпринимателям то места, то плащадки не хватает. В колониях целые цеха стоят. Закупка у предприятий ФСИН не требует конкурса и дешево. Нам и заключенных надо обеспечить работой, это будет подспорье для бизнесменов», — выразил он свое мнение.
Черныш так же сообщил, что этот вопрос будут рассматривать на следующих совещаниях.