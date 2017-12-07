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17:24, 7 декабря 2017 300
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«Дешевая рабочая сила». Рязанский прокурор предложил наладить бизнес за счет работы заключенных

«Дешевая рабочая сила». Рязанский прокурор предложил наладить бизнес за счет работы заключенных

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

Областной прокурор Олег Черныш предложил предпринимателям наладить бизнес за счет работы заключенных. Такое мнение он высказал на межведомственном совещании, которое прошло в библиотеке имени Горького в четверг, 7 декабря.

«Ведь дешевая рабочая сила, а то сидят там ничего не делают. А предпринимателям то места, то плащадки не хватает. В колониях целые цеха стоят. Закупка у предприятий ФСИН не требует конкурса и дешево. Нам и заключенных надо обеспечить работой, это будет подспорье для бизнесменов», — выразил он свое мнение.

Черныш так же сообщил, что этот вопрос будут рассматривать на следующих совещаниях.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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