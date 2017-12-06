Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:13, 6 декабря 2017 344
 0    0

В Шилове научат делать сыр всех желающих

В Шилове научат делать сыр всех желающих

В среду, 6 декабря в Шилове открыли школу сыроделов и сыроварню «Сырная деревня». Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

«Мы производим натуральные сыры по швейцарским, итальянским, голландским и прочим технологиям и учим этому делу всех желающих, — рассказала хозяйка сыроварни Татьяна Копылова. — К нам за опытом едут с разных регионов страны».

По ее словам, объемы производства пока небольшие, но цель предприятия — не количество, а отменное качество продукта. Сыроварня производит около 300 килограммов молока в день, а также 30-35 кг сыра, который созревает от нескольких недель до года в зависимости от сорта.

На церемонии открытия присутствовали глава Шиловского района Василий Фомин, заместитель министра сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин, представители регионального министерства культуры и туризма, администрации района.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:13, 6 декабря 2017
В Шилове научат делать сыр всех желающих
13:26, 6 декабря 2017
В Новый год шампанское в России могут продавать круглосуточно
9:57, 6 декабря 2017
Эксперты назвали самые популярные автомобили класса люкс в России
14:25, 5 декабря 2017
Пени за неуплату налога на имущество в Рязанской области будут начислять с 1 июля 1
12:01, 5 декабря 2017
Отзыв лицензии у «Стража» обойдется в три миллиарда
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

«Семь раз отмерь». Эксперты Центробанка России рассказали о плюсах и минусах микрозаймов

В отличие от банковских кредитов, микрозаем — почти безотказная и оперативная услуга. Однако при этом в банке процентные ставки значительно ниже.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 85 041
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 111
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 857
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 485
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
13:25, 2 декабря 2017 34 559
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум