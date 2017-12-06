В Шилове научат делать сыр всех желающих

В среду, 6 декабря в Шилове открыли школу сыроделов и сыроварню «Сырная деревня». Об этом сообщил
«Мы производим натуральные сыры по швейцарским, итальянским, голландским и прочим технологиям и учим этому делу всех желающих, — рассказала хозяйка сыроварни Татьяна Копылова. — К нам за опытом едут с разных регионов страны».
По ее словам, объемы производства пока небольшие, но цель предприятия — не количество, а отменное качество продукта. Сыроварня производит около 300 килограммов молока в день, а также 30-35 кг сыра, который созревает от нескольких недель до года в зависимости от сорта.
На церемонии открытия присутствовали глава Шиловского района Василий Фомин, заместитель министра сельского хозяйства Рязанской области Борис Шемякин, представители регионального министерства культуры и туризма, администрации района.
Фото ИД «Пресса»