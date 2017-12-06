В Рязани задержали этническую группу, помогавшую нелегалам заключать фиктивные браки. Об этом сообщила
По предварительной информации, злоумышленники искали иностранцев, которые хотели бы узаконить пребывание на территории России. Подозреваемые помогали организовывать фиктивные браки с подставными российскими гражданами, после чего иностранцы обращались в миграционные органы для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство или гражданство России в упрощенном порядке.
Сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников спецназа отдела Росгвардии по Рязанской области провели 13 обысков в жилищах и офисах злоумышленников.
Во время них изъяли предметы и документы, которые подтверждали организацию незконного пребывания в стране большого количества иностранцев.
В формировании группы подозревают 48-летнего рязанца. Его и семерых участников задержали и доставили в отдел полиции.
В отношении злоумышленников следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.
Сейчас проводятся следственные мероприятия, во время которых установят участников группы и эпизоды ее преступной деятельности.