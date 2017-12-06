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15:53, 6 декабря 2017 177
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В Рязани задержали этническую группу, помогавшую нелегалам заключать фиктивные браки

В Рязани задержали этническую группу, помогавшую нелегалам заключать фиктивные браки

В Рязани задержали этническую группу, помогавшую нелегалам заключать фиктивные браки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, злоумышленники искали иностранцев, которые хотели бы узаконить пребывание на территории России. Подозреваемые помогали организовывать фиктивные браки с подставными российскими гражданами, после чего иностранцы обращались в миграционные органы для получения разрешения на временное проживание, вид на жительство или гражданство России в упрощенном порядке.

Сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников спецназа отдела Росгвардии по Рязанской области провели 13 обысков в жилищах и офисах злоумышленников.

Во время них изъяли предметы и документы, которые подтверждали организацию незконного пребывания в стране большого количества иностранцев.

В формировании группы подозревают 48-летнего рязанца. Его и семерых участников задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении злоумышленников следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, во время которых установят участников группы и эпизоды ее преступной деятельности.


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