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8:16, 6 декабря 2017 141
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В Рязани установят 25 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

В Рязани установят 25 новых контейнеров для раздельного сбора мусора

Экологический рязанский альянс установит 25 новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом корреспонденту RZN.info сообщила организатор проекта Ирина Куликова.

Также она прокомментировала сообщения в СМИ о том, что мусор из контейнеров для раздельного сбора выбрасывают в одну кучу вместе с остальными отходами. По словам эколога, в этом виноват частный подрядчик, участвовавший в проекте.

«Переговоры с подрядчиком продолжались с июня месяца, он нас заверял, что наведет порядок среди сотрудников, но ничего не изменилось. И было принято решение действовать самостоятельно», — рассказала Куликова. В итоге активисты решили установить 25 собственных контейнеров в районах города и к помощи подрядчиков не обращаться.

Экологический рязанский альянс организует раздельный сбор отходов, чтобы затем отправить их на переработку. Его цель — показать городским властям и рязанцам, что идея раздельного сбора отходов уже востребована в нашем городе и ее можно реализовать на практике. Заявки на установку контейнеров поддержали жители Московского, Песочни, Горрощи и центра города.

Акции по раздельному сбору проходят каждую субботу месяца с 10:00 до 12:00:

  • первая суббота — у ТЦ «Барс на Есенина» (улица Есенина, 13г);
  • вторая суббота — перед магазином «Сорока», напротив РГРТУ (улица Гагарина, 72);
  • третья суббота — перед арт-клубом «Планетарий» (Московское шоссе, 49);
  • четвертая суббота — в районе «Дашково-Песочня» на ООТ «Городская больница №11» у магазина «Сорока» (Новоселов 26б).

Подробности можно узнать по телефону: 513-400


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