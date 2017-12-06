В Пронске задержали похитителей газовых баллонов

Жители Пронска помогли полицейским раскрыть кражу. Найти и обезвредить воров удалось по горячим следам, сообщил
Похитители взломали дверь хозпостройки во дворе жительницы одного из ближайших к Пронску сел и вынесли оттуда 10 газовых баллонов, корпуса от водонагревателей и водяную помпу. Полиция провела рейд по всем пунктам приема металлического вторсырья и обнаружила часть украденного в одном из них.
Двое мужчин, сдавших металл, запомнились приемщику: они приехали на мотоцикле и были явно нетрезвы.
По описанию установили и задержали 31-летнего 40-летнего жителей района. Часть краденого изъяли. Теперь обоим грозит тюремный срок.