В новогодние каникулы изменится расписание экспрессов, соединяющих Рязань и Москву

В новогодние каникулы изменится расписание электричек Казанского направления. Об этом сообщается в пресс-релизе Центральной ППК.
С 29 по 8 января движение изменится следующим образом:
- поезд № 7050 (пятница, 20:34) Москва-пасс. Казанская — Рязань-2 назначается 29, 30 декабря, отменяется с 31 декабря по 8 января;
- поезд № 7051 (воскресенье, 15:35) Рязань-2 — Москва-пасс. Казанская назначается 7, 8 января, отменяется с 30 декабря по 6 января;
- поезд № 7085 (14:08) Рязань-1 — Москва назначается 8 января;
- поезд № 7084 (9:10) Москва-пасс. Казанская — Рязань-2 назначается 30 и 31 декабря.