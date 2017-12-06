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15:11, 6 декабря 2017 397
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В новогодние каникулы изменится расписание экспрессов, соединяющих Рязань и Москву

В новогодние каникулы изменится расписание экспрессов, соединяющих Рязань и Москву

В новогодние каникулы изменится расписание электричек Казанского направления. Об этом сообщается в пресс-релизе Центральной ППК.

С 29 по 8 января движение изменится следующим образом:

  • поезд № 7050 (пятница, 20:34) Москва-пасс. Казанская — Рязань-2 назначается 29, 30 декабря, отменяется с 31 декабря по 8 января;
  • поезд № 7051 (воскресенье, 15:35) Рязань-2 — Москва-пасс. Казанская назначается 7, 8 января, отменяется с 30 декабря по 6 января;
  • поезд № 7085 (14:08) Рязань-1 — Москва назначается 8 января;
  • поезд № 7084 (9:10) Москва-пасс. Казанская — Рязань-2 назначается 30 и 31 декабря.

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1 день назад
«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

«Сбербанк» обсудил с рязанскими студентами технологии и профессии будущего

На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.

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