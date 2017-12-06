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15:59, 6 декабря 2017 112
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В частный дом рязанки пробрались две цыганки

В частный дом рязанки пробрались две цыганки

В среду, 6 декабря, две цыганки пробрались в частный дом в поселке Мирный. Об этом RZN.info сообщила хозяйка жилья Ольга Киндинова.

Как пояснила рязанка, две женщины оказались в ее доме, когда она находилась в ванной. «Сначала я подумала, что пришли родственники, но оказалось, что дверь кто-то держит. Когда мне удалось открыть ее, я увидела двух цыганок. Увидев меня, они направились к выходу», — рассказала собеседница.

Она пыталась сфотографировать их и пригрозила полицией. «На первый взгляд, ничего не украли, но все же хочу призвать жителей Соколовки и Мирного быть осторожными и закрывать двери», — добавила Киндинова.


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