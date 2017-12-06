Рязанское отделение Сбербанка и «Тяжпрессмаш» заключили договор о сотрудничестве

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов и гендиректор ОАО «Тяжпрессмаш» Алексей Володин подписали договор о сотрудничестве.
Согласно ему, для предприятия откроют кредитную линию банка. Кроме того, Фролов и Володин договорились о переходе «Тяжпрессмаша» на обслуживание в Сбербанк по зарплатному проекту. Сейчас уже начали выпускать банковские карты, до конца года на территории завода установят банкомат Сбербанка.
Справка
ОАО «Тяжпрессмаш» — один из крупнейших заводов Рязани, численность сотрудников превышает две тысячи человек. Предприятие выпускает кузнечно-прессовое оборудование, оборудование для оснащения газо- и нефтедобывающих скважин, станки для металлургического производства.