Рязанская область оказалась на 41 месте в рейтинге российских регионов, популярных среди отечественных и иностранных туристов. Исследование провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно
Рязанская область попала во вторую группу списка. Туда вошли регионы, занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно. В третьей группе — регионы, занявшие с 70-го по 85-е место.
В топ-10 рейтинга попали Краснодарский край, Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область.
Отмечается, что в этом году Москва сместилась на второе место, при этом у нее самые высокие показатели по количеству размещенных в гостиницах российских и иностранных граждан и обороту общественного питания. Рязанская область попала в топ-50 привлекательных для туристов регионов.
Также эксперты подчеркнули, что 2016 год стал наиболее успешным для туристической области России за последнее время.