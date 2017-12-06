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9:34, 6 декабря 2017 235
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Рязанская область попала в топ-50 привлекательных для туристов регионов

Рязанская область попала в топ-50 привлекательных для туристов регионов

Рязанская область оказалась на 41 месте в рейтинге российских регионов, популярных среди отечественных и иностранных туристов. Исследование провел центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России».

Рязанская область попала во вторую группу списка. Туда вошли регионы, занявшие позиции с 21-й по 69-ю включительно. В третьей группе — регионы, занявшие с 70-го по 85-е место.

В топ-10 рейтинга попали Краснодарский край, Москва, Московская область, Крым, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область.

Отмечается, что в этом году Москва сместилась на второе место, при этом у нее самые высокие показатели по количеству размещенных в гостиницах российских и иностранных граждан и обороту общественного питания. Рязанская область попала в топ-50 привлекательных для туристов регионов.

Также эксперты подчеркнули, что 2016 год стал наиболее успешным для туристической области России за последнее время.


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