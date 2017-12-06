Рязанца осудят за избиение сожительницы лопатой

Рязанец предстанет перед судом за избиение сожительницы саперной лопатой. Об этом сообщила
Как установило следствие, днем 11 февраля этого года обвиняемый и его сожительница пили спиртное в доме в деревне Шевцово Рязанского района, где они проживали.
На почве ревности мужчина несколько раз ударил женщину саперной лопаткой по голове. У потерпевшей началось кровотечение, она потеряла сознание, после чего злоумышленник прекратил бить сожительницу.
Испугавшись за негативные для себя последствия, обвиняемый вызвал «скорую». Благодаря своевременно оказанной помощи жензина осталась жива.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и направили в суд.