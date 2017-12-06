Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:03, 6 декабря 2017 288
 0    0

Рязанца осудят за избиение сожительницы лопатой

Рязанца осудят за избиение сожительницы лопатой

Рязанец предстанет перед судом за избиение сожительницы саперной лопатой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установило следствие, днем 11 февраля этого года обвиняемый и его сожительница пили спиртное в доме в деревне Шевцово Рязанского района, где они проживали.

На почве ревности мужчина несколько раз ударил женщину саперной лопаткой по голове. У потерпевшей началось кровотечение, она потеряла сознание, после чего злоумышленник прекратил бить сожительницу.

Испугавшись за негативные для себя последствия, обвиняемый вызвал «скорую». Благодаря своевременно оказанной помощи жензина осталась жива.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и направили в суд.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:32, 6 декабря 2017
В Пронске задержали похитителей газовых баллонов
11:03, 6 декабря 2017
Рязанца осудят за избиение сожительницы лопатой
10:56, 6 декабря 2017
В ДТП с маршруткой в Скопинском районе пострадала 19-летняя девушка. Фото
10:43, 6 декабря 2017
Рязанец устроил ДТП на улице Введенской и скрылся
17:50, 5 декабря 2017
В Скопинском районе фура врезалась в маршрутку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 84 713
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 056
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 757
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 440
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 4
13:25, 2 декабря 2017 33 469
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум