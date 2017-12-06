«Ростелеком» выбрал лучшую шутку на Рязанской лиге КВН

«Ростелеком» выступил генеральным партнером финала Межрегиональной Рязанской лиги КВН, который прошел в РДМ 3 декабря. Также оператор учредил специальный приз за лучшую шутку.
На игре встретились пять команд из Рязани, Москвы, Саранска и Благовещенска. Победителем стала сборная Благовещенска «Дощечка», а приз от «Ростелекома» — телевизионную приставку «Интерактивное ТВ 2.0» — получила московская команда «Хорошие парни».
«Финал КВН показал, что у нашей молодежи позитивный взгляд на будущее. И мы второй год подряд поддерживаем финалы этой игры, как самая позитивно настроенная компания. А в этом сезоне, я считаю, и тема игры „Я — будущее“ оказалась особенно нам близка. „Ростелеком“ в какой-то мере действительно и есть будущее. Мы уже сейчас создаем и связываем „умные города“ и работаем над построением Цифровой экономики», — рассказал директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Русских.
По словам специалистов, «Интерактивное ТВ 2.0» — это компактная телевизионная приставка с возможностью подключения по Wi-Fi. Пульт дистанционного управления приставкой подходит также к любому телевизору. Устройство работает с любым домашним интернетом, обеспечивает просмотр более 120 цифровых и HD каналов и дает доступ более чем к двум тысячам фильмов и сериалов. В рамках услуги «Интерактивное ТВ 2.0» доступны видеопрокат, управление просмотром и мультискрин.
Фото из группы команды «Хорошие парни» «ВКонтакте»