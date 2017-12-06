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13:36, 6 декабря 2017 331
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Перед Новым годом в Рязани усилят контроль за фейерверками

Перед Новым годом в Рязани усилят контроль за фейерверками

Перед Новым годом в Рязани усилят контроль за продажей фейерверков. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовано во вторник, 5 декабря.

С 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года руководителям торговых предприятий рекомендовали внимательнее следить за продажей пиротехнических изделий, а полицейским — принимать меры по пресечению несанкционированной торговли фейерверками в Рязани.

Кроме того, в школах должны провести разъяснительную работу по вопросам приобретения и использования пиротехнических изделий и соблюдения мер безопасности.


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