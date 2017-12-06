Главврач Новомичуринской ЦРБ покинул пост

Главврач Новомичуринской ЦРБ Василий Кожевников покинул пост. Об этом пишет
Со 2 декабря исполняющей обязанности главврача назначили заместителя по медчасти Наталью Черницыну.
Кожевников возглавлял Новомичуринскую ЦРБ с 2005 года.
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Главврач Новомичуринской ЦРБ Василий Кожевников покинул пост. Об этом пишет
Со 2 декабря исполняющей обязанности главврача назначили заместителя по медчасти Наталью Черницыну.
Кожевников возглавлял Новомичуринскую ЦРБ с 2005 года.
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