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8:33, 6 декабря 2017 372
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Главврач Новомичуринской ЦРБ покинул пост

Главврач Новомичуринской ЦРБ покинул пост

Главврач Новомичуринской ЦРБ Василий Кожевников покинул пост. Об этом пишет UZRF.

Со 2 декабря исполняющей обязанности главврача назначили заместителя по медчасти Наталью Черницыну.

Кожевников возглавлял Новомичуринскую ЦРБ с 2005 года.


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