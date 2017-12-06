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17:24, 6 декабря 2017 158
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Бывший замдиректора Окского заповедника доказал в суде незаконность своего увольнения

Бывший замдиректора Окского заповедника доказал в суде незаконность своего увольнения

Бывший замдиректора Окского заповедника, которого сняли с поста в связи с утратой доверия, доказал в суде незаконность своего увольнения.

Александр Онуфреня работал в заповеднике с 2014 года. В сентябре 2017-го его уволили после антикоррупционной проверки. Как стало известно, он предоставил недостоверные сведения о доходах, расходах и своем имуществе. Однако сам замдиректора не согласился с увольнением и подал в суд. «Он не совершал каких-либо действий, дающих работодателю основания для утраты доверия», — говорится в пояснении к иску, опубликованном на сайте Спасского райсуда.

В судебном заседании Онуфреня и представитель Окского заповедника пришли к соглашению о заключении мирового соглашения. Ответчик обязался изменить запись об увольнении в трудовой книжке истца и указать, что он уволился по собственному желанию. Кроме того, бывшему замдиректора выплатят семь тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Суд прекратил производство по делу.

Известно, что в настоящее время Онуфреня работает в заповеднике в должности старшего научного сотрудника. Возвращаться на пост замдиректора он не собирается.

Фото с сайта заповедника


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