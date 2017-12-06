Бывший замдиректора Окского заповедника доказал в суде незаконность своего увольнения

Бывший замдиректора Окского заповедника, которого сняли с поста в связи с утратой доверия, доказал в суде незаконность своего увольнения.
Александр Онуфреня работал в заповеднике с 2014 года. В сентябре 2017-го его уволили
В судебном заседании Онуфреня и представитель Окского заповедника пришли к соглашению о заключении мирового соглашения. Ответчик обязался изменить запись об увольнении в трудовой книжке истца и указать, что он уволился по собственному желанию. Кроме того, бывшему замдиректора выплатят семь тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Суд прекратил производство по делу.
Известно, что в настоящее время Онуфреня работает в заповеднике в должности старшего научного сотрудника. Возвращаться на пост замдиректора он не собирается.
Фото с сайта заповедника