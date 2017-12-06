Большую часть средств работающие рязанцы тратят на еду. К такому выводу пришла служба исследований компании
Работники старше 45 лет, по сравнению с молодыми специалистами, часто называют коммунальные платежи (62% и 30% соответственно). Коммунальные платежи вместе с расходами на детей выходят на первый план на фоне снижения расходов на одежду, досуг, уход за собой и фитнес.
Молодые специалисты (до 25 лет) больше тратят на дорогу, аренду жилья, одежду и обувь, досуг, интернет и образование.
Платящих по ипотеке и кредитам больше всего среди работников возрастных групп 26-35 лет и 36-45 лет. Рязанцы в возрасте 36-45 лет расходуют значительную часть зарплаты на детей, от 45 лет — чаще остальных тратятся на медицину.
У женщин наиболее популярны статьи расходов на одежду и обувь — 26%, у мужчин траты на автомобиль — 25%.
В опросе участвовали 9 560 сотрудников российских компаний.