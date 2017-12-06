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10:23, 6 декабря 2017 917
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Большую часть зарплаты рязанцы тратят на еду — исследование 1

Большую часть зарплаты рязанцы тратят на еду — исследование

Большую часть средств работающие рязанцы тратят на еду. К такому выводу пришла служба исследований компании HeadHunter. Опрошенные всех возрастов основной статьей расходов указали продукты (77%).

Работники старше 45 лет, по сравнению с молодыми специалистами, часто называют коммунальные платежи (62% и 30% соответственно). Коммунальные платежи вместе с расходами на детей выходят на первый план на фоне снижения расходов на одежду, досуг, уход за собой и фитнес.

Молодые специалисты (до 25 лет) больше тратят на дорогу, аренду жилья, одежду и обувь, досуг, интернет и образование.

Платящих по ипотеке и кредитам больше всего среди работников возрастных групп 26-35 лет и 36-45 лет. Рязанцы в возрасте 36-45 лет расходуют значительную часть зарплаты на детей, от 45 лет — чаще остальных тратятся на медицину.

У женщин наиболее популярны статьи расходов на одежду и обувь — 26%, у мужчин траты на автомобиль — 25%.

В опросе участвовали 9 560 сотрудников российских компаний.


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