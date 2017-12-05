В Рязани вынесли приговор членам преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков через интернет. Об этом сообщила
Роли каждого из участников группы скоординировал ее организатор, который находился в другом городе. Правоохранители задержали его, а также куратора, оператора и закладчика.
В зависимости от тяжести преступлений троих подсудимых приговорили к реальному сроку от двух лет девяти месяцев до трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Еще одного подозреваемого приговорили к условному заключению сроком два года девять месяцев с испытательным сроком четыре года.
Ранее Советский районный суд назначил наказание организатору группировки в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Приговор обжалован стороной защиты из-за чрезмерной суровости наказания», — говорится в сообщении.