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17:11, 5 декабря 2017 193
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В Рязани вынесли приговор членам преступной группировки

В Рязани вынесли приговор членам преступной группировки

В Рязани вынесли приговор членам преступной группировки, занимавшейся распространением наркотиков через интернет. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Роли каждого из участников группы скоординировал ее организатор, который находился в другом городе. Правоохранители задержали его, а также куратора, оператора и закладчика.

В зависимости от тяжести преступлений троих подсудимых приговорили к реальному сроку от двух лет девяти месяцев до трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Еще одного подозреваемого приговорили к условному заключению сроком два года девять месяцев с испытательным сроком четыре года.

Ранее Советский районный суд назначил наказание организатору группировки в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. «Приговор обжалован стороной защиты из-за чрезмерной суровости наказания», — говорится в сообщении.


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