В Рязани изъяли около 500 граммов «синтетики». Видео

В Рязани изъяли около 500 граммов синетических наркотиков. Об этом сообищи на
Полицейские задержали автомобиль под управлением 24-летнего жителя соседней области. После обследования салона сотрудники обнаружили два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом.
Установлено, что мужчина хотел распространить наркотики в Рязань с помощью тайников-«закладок».
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой ему грозит пожизненное заключение. Подозреваемого взяли под стражу.
Видео с сайта регионального УМВД