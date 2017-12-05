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15:00, 5 декабря 2017 484
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Рязанцы пожаловались на ремонт двора в мороз 1

Рязанцы пожаловались на ремонт двора в мороз

Жители дома № 11 по улице Циолковского пожаловались на ремонт двора в мороз. По их словам, работы начались в воскресенье, 3 декабря.

Рязанцы отметили, что погода — сначала дождь со снегом, а потом мороз — не подходящая для благоустройства. Журналист RZN.info побывал в ремонтируемом по программе «Формирование современной городской среды» дворе во вторник, 5 декабря. Он застал бригаду рабочих, которые завершили укладку бордюра.

Во дворе также сняли верхний слой старого асфальта. Представитель подрядчика рассказал, что для укладки бордюров используется морозостойкий бетон, как для строительства домов зимой. Местные жители также недовольны сроками ремонта: «начали в октябре, потом переехали на третий дом и почти через месяц снова вернулись и расковыряли дороги, оголив корни деревьев».

По телефону главный инженер компании «Вираж» подтвердил, что ремонт двора затянулся в связи с переездом бригады на другой объект. Когда работы по благоустройству на Циолковского, 11 завершатся он не пояснил.

Напомним, программа «Формирование современной городской среды» проходит с 2017 по 2020 годы и рассчитана на ремонт двухсот дворов города. В конце сентября глава Рязани Владислав Фролов пояснил ситуацию с затянувшимся ремонтом города, отметив, что такая ситуация сложилась из-за нехватки нормальных подрядчиков.


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