Руководитель шацкого предприятия попал под следствие за невыплату зарплат сотрудникам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Рязанская бойня № 1» за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщила
По данным следствия, руководитель не выплатил девяти работникам в полном объеме зарплату и другие выплаты с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Общая сумма долга составила более 500 тысяч рублей.
В отношении работодателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, во время которых установят все обстоятельства совершенного преступления, исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также примут меры по погашению задолженности по зарплатам.
Расследование продолжается.