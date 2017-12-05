Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:35, 5 декабря 2017 287
 0    0

Руководитель шацкого предприятия попал под следствие за невыплату зарплат сотрудникам

Руководитель шацкого предприятия попал под следствие за невыплату зарплат сотрудникам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Рязанская бойня № 1» за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, руководитель не выплатил девяти работникам в полном объеме зарплату и другие выплаты с октября 2016 года по сентябрь 2017 года. Общая сумма долга составила более 500 тысяч рублей.

В отношении работодателя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, во время которых установят все обстоятельства совершенного преступления, исследуют финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также примут меры по погашению задолженности по зарплатам.

Расследование продолжается.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:13, 5 декабря 2017
В селе Плахино появится новая школа
17:11, 5 декабря 2017
В Рязани вынесли приговор членам преступной группировки
17:08, 5 декабря 2017
Школьникам показали работу рязанских кинологов. Фоторепортаж
16:35, 5 декабря 2017
Руководитель шацкого предприятия попал под следствие за невыплату зарплат сотрудникам
15:51, 5 декабря 2017
В Рязани изъяли около 500 граммов «синтетики». Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Что такое Центр поддержки экспорта и как он помогает рязанским предпринимателям

Помимо выставок и бизнес-миссий Центр проводит обучение и оказывает консультации по вопросам экспорта.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 84 301
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 879
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 549
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 325
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 4
13:25, 2 декабря 2017 30 991
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум