Любимов потерял 27 позиций в губернаторском медиарейтинге

По итогам ноября рязанский губернатор Николай Любимов занял 60-е место в рейтинге из 85 глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц политик опустился на 27 строчек. Среди 18 губернаторов ЦФО он стал 13, потеряв шесть позиций.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Андрей Воробьев из Подмосковья.
Замкнул список Роман Копин, возглавляющий Чукотский автономный округ. Любимов расположился между коллегами из Сахалинской области и Забайкальского края.
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