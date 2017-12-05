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17:45, 5 декабря 2017 448
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Любимов потерял 27 позиций в губернаторском медиарейтинге

Любимов потерял 27 позиций в губернаторском медиарейтинге

По итогам ноября рязанский губернатор Николай Любимов занял 60-е место в рейтинге из 85 глав российских регионов, составленном «Медиалогией». За месяц политик опустился на 27 строчек. Среди 18 губернаторов ЦФО он стал 13, потеряв шесть позиций.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Андрей Воробьев из Подмосковья.

Замкнул список Роман Копин, возглавляющий Чукотский автономный округ. Любимов расположился между коллегами из Сахалинской области и Забайкальского края.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе почти 43 тысячи СМИ.


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