Из-за кражи оборудования с подстанции «Рязаньэнерго» без электричества остались шесть населенных пунктов

Злоумышленники взломали ограждение подстанции 35/10 кВ «Поздное» Михайлоского района электрических сетей «Рязаньэнерго», проникли на ее территорию и украли два вакуумных выключателя и три блока управления к ним, находившихся под напряжением. Это стало причиной отключения нескольких ВЛ, запитанных от подстанции. Ущерб, нанесенный филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» оценивается специалистами в 500 тысяч рублей.
«Из-за противоправных действий похитителей в течение нескольких часов в прошедшие выходные энергетикам пришлось восстанавливать электроснабжение шести населенных пунктов Михайловского района Рязанской области: Щеголево, Ольховец, Напольные выселки, Жмурово, Красное, Шанчерово, где расположены, в том числе, две школы и водокачка», — рассказали специалисты.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и вместе с отделом безопасности филиала приступили к розыску причастных к преступлению.
Филиал «Рязаньэнерго» напомнил жителям Рязанской области, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, а также хищение энергооборудования не только являются уголовно наказуемыми, но и могут привести к гибели людей. Кроме того, такие противоправные действия влекут за собой сбой в электроснабжении отдельных населенных пунктов и целых районов на длительное время.
«При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 8-800-100-33-00, по телефону