В Рязани не обнаружили мероприятий, из-за которых запретили митинг против подорожания проезда

В понедельник, 4 декабря, в Рязани не обнаружили ни одного мероприятия, из-за которых администрация города не согласовала митинг против повышения цен на проезд.
Корреспонденты RZN.info побывали на всех площадках, предусмотренных для этого — на площади Ленина, перед памятником Советско-Польскому братству по оружию в Приокском, на площадке перед входом в ЦПКиО и в сквере имени Скобелева.
По данным мэрии, во всех четырех точках на 15:35 были запланированы общественные мероприятия. Из-за этого рязанцам